Obere Au feiert 50-Jahr-Jubiläum

Am Samstag erwartet die Besucherinnen und Besucher des Hallen- und Freibads Obere Au in Chur ein Programm mit freiem Eintritt. Von 11 bis 20 Uhr präsentieren verschiedene Wasservereine ihr Können mit Shows von Synchronschwimmerinnen, Turmspringern sowie Vorführungen des Schwimmclubs Chur und der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft, wie Sportanlagen Obere Au in einer Mitteilung schreibt. Das Team des «Sportrestaurants Obere Au» bietet ein kulinarisches Angebot mit Restaurant, Terrasse, Take-away, «Gnusswaga» und Grillstation, wie es weiter heisst.