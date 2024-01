Starker Schneefall hat den Jagderfolg beim Hirsch geschmälert

Die Bedingungen für die Sonderjagd waren im vergangenen November ideal: In mittleren und höheren Lagen lag bereits eine geschlossene Schneedecke. Das Wild äste dadurch bereits in der Talebene. Am ersten Wochenende im Dezember schneite es aber stark. So stark, dass die Bejagung an diesen zwei Sonderjagdtagen unterbrochen werden musste. «Danach konnten die Jägerinnen und Jäger nur noch in tiefen Lagen jagen», sagt Lukas Walser vom kantonalen Amt für Jagd und Fischerei.