Bündner Familien: Das sind die Top-Aktivitäten für diese Woche

Graubünden ist nicht nur für atemberaubende Landschaften und malerische Dörfer bekannt, sondern auch für ein vielseitiges Angebot an Aktivitäten, die Jung und Alt gleichermassen begeistern. Ob es darum geht, die festliche Atmosphäre der Scalottas-Chilbi in Scharans zu geniessen, gemeinsam in Chur auf grossen Bildschirmen zu gamen, in Müstair in die faszinierende Welt der Archäologie einzutauchen oder die Dynamik eines internationalen Mountainbike-Rennens zu spüren – Graubünden bietet unzählige Möglichkeiten, wertvolle Familienzeit zu verbringen.