Bündner Familien: Das sind die Top-Aktivitäten für die zweite Frühlingsferienwoche

Graubünden ist nicht nur für atemberaubende Landschaften und malerische Dörfer bekannt, sondern auch für ein vielseitiges Angebot an Aktivitäten, die Jung und Alt gleichermassen begeistern. Ob es darum geht, die Engadiner Architektur in Scuol zu erkunden, live ins musikalische Geschehen von «Zachäus» in Jenaz einzutauchen, die Welt von Heidi in Maienfeld zu entdecken oder die Vielfalt der Landwirtschaft in Grüsch zu erleben – Graubünden bietet unzählige Möglichkeiten, wertvolle Familienzeit während der Frühlingsferien zu verbringen.