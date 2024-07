Hüpfburg und Schnitzeljagd: Das erwartet euch am Chapella Open Air bei S-chanf

Der Festivalstart am Freitagabend wird von Curdin Nicolay eröffnet, gefolgt von Cinzia und dem rockigen Abschluss mit Addicted. Am Samstag sorgen Lily Claire, Sonic Delusion, Dave Niederberger, Paolo Bonfanti, Nesta And The Blondes und Friday Music Factory für abwechslungsreiche Musik. Der Sonntag beginnt mit den Singvögeln, Kinder, die Musik im Bündner Dialekt singen. Darauf folgt eine musikalische Vorstellung von From Kid X Tawara. Das Festival endet dann mit einem tanzbaren Finale von Noxx.