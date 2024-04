Unabhängige Prüfung bestätigt: GKB-Kreditvergabe war ordnungsgemäss

Im Zusammenhang mit einer Kreditvergabe an Immobilienmogul René Benko ist die GKB jüngst in Kritik geraten. In der Folge sollte eine unabhängige Prüfung der GKB-Geschäfte Klarheit schaffen. Nun sind die Resultate dieser Untersuchung da, wie die GKB am Donnerstagmorgen schriftlich mitteilt.

Die Kreditvergaben der GKB seien ordnungsgemäss, ihre Kreditpolitik konservativ und das Kreditbuch gesund, hält die Ernst & Young AG in ihrem Bericht fest. Zudem habe die GKB über die letzten fünf Jahre ein Wachstum im Geschäftsvolumen und -ertrag erwirtschaftet, ohne dabei unverhältnismässige Risiken eingegangen zu sein.

Bankpräsident hat nur Geschäftskontakt hergestellt

Weiter hält der Bericht fest, dass sich die Rolle des Bankpräsidenten lediglich auf die Herstellung des Geschäftskontaktes beschränkte und er nicht in die Kreditbewilligungsprozesse involviert gewesen sei. «Trotz privater Investmens des Bankpräsidenten sind keine Vorteilsnahme und keine Interessenskonflikte erkennbar», heisst es. Sämtliche Melde- und Offenlegungspflichten seien durch den Bankpräsidenten eingehalten worden.

Erleichterung beim Bankrat

Im Namen des Bankrats zeigt sich Bankvizepräsident Christoph Caviezel erleichtert: «Der Bericht schafft die vom Bankrat gewünschte Transparenz.» Der Bankrat bedauert die Unklarheiten rund um die Kreditvergaben im Signa-Umfeld und die damit entstandenen Fragestellungen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Anregungen der Prüfgesellschaft für die Zukunft werde die GKB sorgfältig prüfen und ihre Aktivitäten im ausserkantonalen Geschäft noch verständlicher machen.

Von der Ernst & Young AG geprüft wurde der allgemeine Kreditprozess im Zusammenhang mit dem grundpfandgesicherten Konsortialkredit über aktuell 58,3 Millionen Franken für das Globus Gebäude in Zürich sowie ein seit kurzem ebenfalls vom Bankkundengeheimnis entbundenes Schuldschein-Darlehen in der Höhe von 3 Millionen Euro. Dieses wurde gemäss Mitteilung bereits Ende Oktober 2023 komplett wertberichtigt. (sz)