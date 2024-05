ESC 2024 in Malmö: Wer schnappt sich das begehrte Mikrofon? Das sind unsere Tipps

Beim ESC tritt er mit dem Song «Europapa» an, der an den Techno-Sound der 90er à la Scooter erinnert. Im Musikvideo cruist er auf einem Seniorenmobil durch idyllische niederländische Wiesen. Der Text des Songs bietet allerdings mehr Tiefgang und erzählt die Geschichte eines Waisenkindes auf der Suche nach seiner Identität. Das Lied ist eine Hommage an seine Eltern, was im Abspann durch eine persönliche Ansprache gezeigt wird.