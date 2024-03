Diese Baustellen warten auf die Churerinnen und Churer

In diesem Jahr gibt es im Stadtgebiet von Chur insgesamt 26 grössere und kleinere Baustellen. Das heisst es in einer Mitteilung der Stadt Chur. In Maladers wird die öffentliche Beleuchtung auf LED umgestellt und auch im Gebiet Sax wird die Infrastruktur instand gestellt. Zum Schutz vor starkem Regen und Murgängen sowie zur Sicherung des Quartiers wird in Zusammenarbeit mit der städtischen Abteilung Wald und Alpen am Eulentobel ein Geschiebefang errichtet. Weiter startete Ende Februar das Gemeinschaftsprojekt «Bahnhof Chur West» der Rhätischen Bahn und der Stadt. Wir haben darüber berichtet: