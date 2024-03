Ab Montag gibt es in Landquart amerikanische Burger

Nun ist es so weit: «Ab Montag dürfen sich die Gäste auf die legendären Burger, Fries, Hotdogs und Milchshakes von Five Guys freuen», wie es in einer Mitteilung heisst. Es ist der erste Standort der Burgerkette in der Deutschschweiz. Neben der Niederlassung in Landquart gibt es drei weitere Standorte in der Romandie.