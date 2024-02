Zur grossen Investition kommt in Chur noch eine happige Rechnung

Wäre es darum gegangen, Geld zu sparen, hätte es Hansjörg Wehrli sein lassen. «Ich wollte wirklich etwas für die Umwelt tun», sagt der Churer. Aus diesem Grund habe er in seinem Haus eine Wärmepumpe einbauen lassen. «Die Investition betrug rund 40’000 Franken.» 7000 Franken an staatlichen Zuschüssen habe er zurückbekommen. Letztlich habe er also über 30’000 Franken aus der eigenen Tasche investiert. «Das heisst, die Pumpe rechnet sich finanziell frühestens in 40 bis 50 Jahren.»