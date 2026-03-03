Abfallsündern droht am Engadin Skimarathon die Disqualifikation
Zum ersten Mal werden beim Engadin Marathon Abfallzonen eingerichtet. Die Organisatoren wollen damit dem Littering den Kampf ansagen. Wer seinen Abfall anderswo entsorgt, werde disqualifiziert.
03.03.26 - 10:45 Uhr
Sport
