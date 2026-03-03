×

Abfallsündern droht am Engadin Skimarathon die Disqualifikation

Zum ersten Mal werden beim Engadin Marathon Abfallzonen eingerichtet. Die Organisatoren wollen damit dem Littering den Kampf ansagen. Wer seinen Abfall anderswo entsorgt, werde disqualifiziert.

Agentur
sda
03.03.26 - 10:45 Uhr
Sport
Unerwünscht: Wer Abfall liegen lässt, muss mit Konsequenzen rechnen.
Unerwünscht: Wer Abfall liegen lässt, muss mit Konsequenzen rechnen.
Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone
Abo-Inhalt

Neugierig, wie es weitergeht?
Angebot wählen und weiterlesen.

Könnte euch auch interessieren