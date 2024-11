Nicht nur Fasnachtsbeginn: Was steckt hinter der geheimnisvollen Zahl 11?

Die Zahl 11 wird häufig in Filmen und Serien aufgegriffen, oft als geheimnisvolle Zahl. Zum Beispiel ist «11» ein prominenter Charakter in der Serie «Stranger Things», was die mysteriöse und übernatürliche Aura der Zahl unterstreicht. Von ihren Freunden wird die «11» allerdings liebevoll «Elfi» genannt. Da sie in der Serie über Superkräfte verfügt, hat auch hier die Elf eine höhere Macht.