Kollision in Domat/Ems: Autofahrer übersieht Velofahrerin auf dem Veloweg

In Domat/Ems kam es am Dienstag kurz vor 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden wollte eine 41-jährige Autofahrerin von der Via Lagher nach rechts auf die Hauptstrasse einbiegen. Dabei musste sie einen Veloweg überqueren. Die Frau übersah eine 36-jährige E-Bike-Fahrerin und es kam zur Kollision.

Ins Spital gebracht

Die Velofahrerin stürzte und blieb verletzt liegen, wie es heisst. Die Autofahrerin und weitere Personen leisteten Erste Hilfe. Ein Team der Rettung Chur versorgte die Velofahrerin und brachte sie ins Kantonsspital Graubünden. Dieses konnte sie am selben Tag wieder verlassen. (red)