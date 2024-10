Ein Astronomietag für alle, die sich fürs All interessieren

Die Sternwarte Mirasteilas in Falera öffnet am diesjährigen Tag der Astronomie, am Samstag, 19. Oktober, ihre Türen. «Neben den beiden grössten Planeten, Jupiter und Saturn, beobachten wir den Mond in der Nähe der Plejaden und dem Kometen C/2023 A3 am frühen Abendhimmel», heisst es auf der Website.