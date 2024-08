Somedia gewinnt Markenrechtsstreit gegen Schawinski um «Radio Grischa»

Im erbitterten Rechtsstreit um die Marke «Radio Grischa» hat Somedia einen Sieg errungen. Roger Schawinski und Stefan Bühler, die Initianten von Radio Alpin, hatten versucht, Somedia die Nutzung der Marke «Radio Grischa» zu untersagen. Das Handelsgericht Zürich liess diese Forderung abblitzen und wies die Anträge von Schawinski und Bühler zurück. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann vor das Bundesgericht gezogen werden.

Wie es in einer Mitteilung von Somedia vom Freitag heisst, hält das Handelsgericht in seiner Urteilsbegrüdung fest, dass Somedia die Marke «Radio Grischa» weiterhin rechtmässig verwendet. Die Marke mit dem ikonischen Steinbock würde nach wie vor genutzt und auch etwa von diversen Streaming-Dienstleistern als Internetradio angeboten. Das Handelsgericht habe damit zu Recht anerkannt, dass Somedia die Marke «Radio Grischa» nie aufgegeben hatte und noch immer ein Gebrauch im Wirtschaftsverkehr vorliegt. Das Handelsgericht weist darauf hin, dass selbst Schawinski zugegeben hatte, dass «Radio Grischa» in der Lokalbevölkerung noch «äusserst beliebt» sei.

Somedia ist erfreut

Laut Mitteilung hat das Gericht ausserdem das Verhalten von Schawinski und Bühler kritisiert: «Entsprechend fragt sich vielmehr, ob es nicht die Gesuchsteller Schawinski und Bühler sind, welche mit ihrem Geschäftsgebaren in die schutzwürdige Marktposition der Gesuchsgegnerinnen (Somedia) eingreifen beziehungsweise sich gar wettbewerbswidrig verhalten.» Schawinski und Bühler müssen nun die Gerichtskosten tragen und Somedia für das Verfahren entschädigen.

Somedia begrüsst das Urteil des Handelsgerichts Zürich und sieht sich in ihrer Strategie und ihrem Engagement für die Marke «Radio Grischa» bestätigt, wie es in der Mitteilung heisst. «Wir haben nie daran gezweifelt und sind trotzdem sehr erfreut, dass das Gericht unsere Position in vollem Umfang bestätigt hat», sagt Silvio Lebrument, Verwaltungsratspräsident von Somedia. «Das Urteil zeigt deutlich, dass die Marke ‹Radio Grischa› nicht nur eine historische Bedeutung hat, sondern auch heute noch eine Schlüsselrolle in der regionalen Medienlandschaft spielt.»