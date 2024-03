Bündner Schülerinnen und Schüler auf der grossen Handelsbühne

Insgesamt werden 75 YES-Mini-Unternehmen in Zürich vor Ort sein. Jeden Tag stellen von 11 bis 19 Uhr jeweils 15 neue Unternehmen aus. Beim Auftritt an der Nationalen Handelsmesse steht für die Teams laut Mitteilung viel auf dem Spiel: Nur die besten werden den Sprung in die Top 25 und somit in das Nationale Finale am 31. Mai und 1. Juni schaffen. Das Siegerteam des Nationalen Finales darf die Schweiz auf europäischer Ebene in Catania vertreten. (red)