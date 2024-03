So haben die Bündner Gemeinden abgestimmt und gewählt

So. 03.03.2024 - 15:39

Gemeindepräsidentenwahl in Landquart: Das sind die Reaktionen

SP-Politiker Andreas Thöny wird die Nachfolge von Sepp Föhn antreten und neuer Gemeindepräsident von Landquart. Das hat das Stimmvolk der drittgrössten Bündner Gemeinde am Sonntag mit 1599 Stimmen entschieden.

Für den 55-jährigen Thöny ist der Sonntag damit ein Freudentag, wie er im Interview mit TV Südostschweiz sagte: «Ich bin erleichtert, dass es mir gelungen ist, die Stimmbevölkerung von meinem Profil und meiner Kandidatur zu überzeugen.» Ebenso sei er dankbar, diese wunderbare, aber anspruchsvolle Aufgabe übernehmen zu können.

Das erwartete Resultat

Die Ausgangslage vor der Wahl sei für ihn recht gut gewesen, so Thöny weiter. Er habe viele andere Parteien von seinen Kompetenzen überzeugen können und deshalb gute Chancen gehabt. «Auf dem Papier durfte ich dieses Resultat erwarten – wenn man die Parteikonstellation anschaut.» Aber am Ende zähle das Ergebnis und gerade bei einer Gemeindepräsidentenwahl gerate die Partei in den Hintergrund und die Person zähle.

Auch Martin Heim hatte das Resultat erwartet. Der SVP-Politiker war im Vorfeld Thönys stärkster Konkurrent gewesen. Er sieht seine 903 erhaltenen Stimmen als gutes Resultat, wie er gegenüber TV Südostschweiz sagte: «Es stehen 903 Leute aus der Bevölkerung hinter mir. Das sind 35 Prozent und für diese werde ich weitermachen in unserer Gemeinde.» (red)