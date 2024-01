Schärfere Massnahmen gegen Davoser WEF-Bauerei

Wenige Tage vor Beginn des 54. Jahrestreffens des World Economic Forum (WEF) wird entlang der Promenade in Davos Platz gehämmert, geschraubt und gesägt. Diverse Firmen haben die meisten der dortigen Ladengeschäfte und Gastrobetriebe angemietet, es ist viel Geld im Spiel. Genutzt werden sie als temporäre Repräsentationsräume, um sich dem WEF-Publikum an eigenen Anlässen gut in Szene gesetzt zu präsentieren. Erstellt werden zudem – ebenfalls mit Konzentration auf Davos Platz – Temporärbauten, von denen einige von ihren Dimensionen her locker als Einfamilienhäuser durchgehen.