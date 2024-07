Bald obligatorisch: Von Notbremssystemen, Müdigkeitsassistenzen und Unfalldatenschreibern

Wie der TCS in einer Mitteilung schreibt, müssen alle neu in Verkehr gesetzten Personenwagen über ein System verfügen, das bei einer Fahrerin oder einem Fahrer erkennen kann, wenn die Aufmerksamkeit aufgrund von Müdigkeit nachlässt. Doch was tun Müdigkeitsassistenten und Unfallschreiber, und weshalb sind diese ab 7. Juli obligatorisch? «Die Müdigkeitsassistenzen wurden weiter ausgebaut. Das dient der Verkehrssicherheit», sagt Flack. Unter anderem nicht zu blinken sowie nicht in der Mitte der Fahrbahn zu fahren, werte der Müdigkeitsassistent sofort als Schläfrigkeit.