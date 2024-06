In Laax könnt ihr 1000 Fledermäuse live beobachten

In Laax ziehen jeden Sommer rund 1000 Fledermausweibchen des Grossen und Kleinen Mausohrs ihre Jungen auf, jeweils eines pro Muttertier. So heisst es in einer Mitteilung der Stiftung für Fledermausschutz. Bei der Pfarrkirche könnt ihr am Freitag, 14. Juni, ein eindrückliches Naturschauspiel beobachten: Die Fledermäuse der Kolonie erwachen aus dem Tagesschlaf, säugen ihre Jungen, putzen sich und fliegen anschliessend los. Denn es geht auf Beutejagd.