Von Kuhfladen-Bingo bis zum amerikanischen Gast: Das Seefest in Savognin wird wild

Dan Smalley ist ein Countrysänger mit Wurzeln in Alaska und Louisiana, wohnt heute in Nashville und kommt für einen Auftritt nach Savognin. Anschliessend geht er direkt mit seinem Kumpel Randall King auf Europatour und eröffnet an acht Auftritten in fünf Ländern seine Shows. Dan schreibt nicht nur seine ganz eigenen Songs, sondern mischt auch weltbekannte Hits aus allen Epochen der Countrymusik in seine Shows mit ein. «Seine sanfte, aber dennoch raue Countrystimme erinnert an eine Zeit, in der die Cowboys noch durch die Prärien des Wilden Westens zogen», so die Veranstalter. In seinen eigenen Songs erzählt der Singer-Songwriter seine Lebensgeschichte mit eigenen Anekdoten und Erfahrungen. Hier ein musikalischer Vorgeschmack: