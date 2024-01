Das Churer Stimmvolk hat am 9. Juni die sprichwörtliche Qual der Wahl: Nicht weniger als sechs Kandidierende bewerben sich um einen der drei Sitze im Stadtrat. Neu dazugekommen ist am Freitag Johannes Meyer. Mit ihm steigt die GLP nach acht Jahren Pause wieder ins Rennen um ein Mandat in der städtischen Exekutive. Den Grund nannte Géraldine Danuser, Kantonalparteipräsidentin und Churer Gemeinderätin, vor den Medien: «Wir wollen Chur mitgestalten.»