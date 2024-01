Wegen Lokführermangel: Die Rhätische Bahn passt ihr Angebot an

Übersicht der Produktionsanpassungen ab 11. März 2024



RE4: Landquart – Scuol-Tarasp Die Züge RE4 von Landquart nach Scuol-Tarasp werden nur bis Sagliains geführt. Reisende von Landquart nach Scuol steigen in Sagliains auf den R15 (Pontresina – Scuol) um (und umgekehrt).

R16: Randzeitenzüge Chur – Arosa Randzeitenzüge morgens bis 6 Uhr und abends ab 20 Uhr werden mit Bahnersatzbussen geführt.

RE6: Zusatzzüge Chur – Arosa in der Sommersaison Am Wochenende in der Sommersaison (Zusatzzüge) fährt je ein Zug Chur – Arosa (und umgekehrt) mit Bahnersatzbussen.

RE7: Randzeitenzüge Ilanz – Disentis/Mustér Ein Zugpaar am Abend wird mit Bahnersatz geführt.

R11: Davos – Filisur Die Züge R11 werden grundsätzlich durch Ersatzbusse geführt. In der Sommersaison zwischen Mai und Oktober verkehren täglich sechs, in der Hochsaison im Juli und August täglich zehn Zugpaare. Der historische Zug verkehrt weiterhin zwei Mal täglich zwischen Mai und Oktober.

R27: Erlebniszug Ruinaulta Der Erlebniszug Ruinaulta wird ersatzlos gestrichen.

S1/S2: (Thusis –) Rhäzüns – Schiers Die S-Bahnen zwischen Thusis, resp. Rhäzüns und Schiers werden nur von und bis Landquart geführt. Reisende von/nach Malans, Seewis-Pardisla, Grüsch und Schiers steigen in Landquart auf die RE13 / RE24 Landquart – Davos / – Sagliains / – St. Moritz um (und umgekehrt). Ein Ausstieg zwischen Landquart und Schiers ist aufgrund der kurzen Perronlängen nur in den Zugteilen nach Sagliains resp. St. Moritz möglich.



Übersicht der bereits kommunizierten Massnahmen



Vollmondfahrten: Die Vollmondfahrten werden ersatzlos gestrichen.

Dampffahrten: Die Dampffahrten werden bis mindestens Ende März 2024 gestrichen.

Landwassershuttle: Der neue Landwassershuttle wird erst im Sommer 2025 lanciert.

Schlittelzüge: Vom 8. bis 26. Januar 2024 fallen die Schlittelzüge zwischen Bergün und Preda jeweils von Montag bis Freitag aus. Reduzierter Betrieb der Schlittelzüge im Februar.