Dauerregen: Die Hochwassergefahr in der Südostschweiz steigt

Es regnet – und es will nicht aufhören. «Die Böden sind bereits gesättigt», schreibt das Bundesamt für Meteorologie in seinem Naturgefahrenbulletin vom Freitag. Und es werden in den kommenden Stunden weitere, ausgiebige Niederschläge erwartet. Deshalb könnten Hochwasser oder spontane Rutschungen auftreten. Betroffen seien vor allem die Zentral- und Ostschweiz.

Der Alpenraum liegt im Einflussbereich eines Tiefs über Norditalien, welches bis am Samstag über den östlichen Alpenbogen hinweg nach Tschechien zieht, wie Meteoschweiz schreibt. Zwischen dem frühen Donnerstagmorgen und Freitagvormittag sind am Alpennordhang sowie in Teilen Nordbündens verbreitet 30 bis 60 Millimeter Niederschlag gefallen. Die ergiebigen Niederschläge halten am Freitag weiter an. In der Nacht auf Samstag lassen sie von Westen her dann allmählich nach, bevor sie am Samstagvormittag auch in der Ostschweiz zu Ende gehen.