Das Gesicht des jüdischen Gedenkens in Zürich - mit Bündner Wurzeln

Sie sei, sagt Rachel Manetsch über sich selber, ein politischer Mensch. «Ich bin zwar in keiner Partei, aber ich engagiere mich.» Ihr bisher letztes Engagement hat der 45-Jährigen aus Zürich landesweite Schlagzeilen eingebracht. Am vergangenen Samstag organisierte sie in ihrer Heimatstadt einen Anlass zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Der letzte Auslöser dafür sei gewesen, dass die Stadt Zürich ausgerechnet für diesen Gedenktag eine Pro-Palästina-Demonstration bewilligt habe – im Wissen, dass es an dieser auch antisemitische Parolen geben dürfte.