Programm des Bündner Naturmuseums: Eichhörnchen sind Gärtner des Waldes

Seit mittlerweile 152 Jahren existiert das Bündner Naturmuseum in Chur. Nachdem im vergangenen Jahr Tausende Besuchende durch die Ausstellungen «Die Katze. Unser wildes Haustier» oder «Zauneidechse. Alles in Ordnung?» angelockt wurden, präsentiert das Museum auch in diesem Jahr wieder zwei Sonderausstellungen. Hinzu kommen zahlreiche weitere Attraktionen. Am Montag wurden diese von Museumsdirektor Ueli Rehsteiner und dem Zoologen und Museumspädagogen Flurin Camenisch vorgestellt. Auch hinter den Kulissen findet einiges statt, wie Rehsteiner erklärt.