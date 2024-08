Das war das Churer Fest

Organisationskomitee und Stadtpolizei ziehen ein positives Fazit zum diesjährigen Churer Fest. Bei Sonnenschein und hohen Temperaturen sind am Wochenende rund 90 000 Besucherinnen und Besucher in die Churer Altstadt geströmt. Die Organisatoren blicken auf ein erfolgreiches 33. Churer Fest zurück, wie sie am Sonntagabend in einer Mitteilung schreiben. Der Anlass habe alle Erwartungen übertroffen. Drei Tage lang hat die Stadt laut Mitteilung im Rhythmus der Musik, des Tanzes und der Begegnungen pulsiert. Von kulinarischen Entdeckungsreisen über die mehr als 100 musikalischen Darbietungen bis hin zur grossartigen Rap Night – das Fest habe für jeden Geschmack etwas Besonderes geboten, heisst es. Viel Lob sprechen die Organisatoren in der Mitteilung den Beteiligten betreffend Recyclingkonzept aus. «Es war beeindruckend zu sehen, wie alle Beteiligten mitzogen. Dieses Engagement zeigt, dass Feiern und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen können.»