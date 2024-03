Auf dem Bündner Strassennetz gibt es dieses Jahr viel zu tun

Die Flüelapassstrasse sei zwischen dem Restaurant «Alpenrose» und dem Restaurant «Tschuggen» in einem schlechten baulichen Zustand. Auf dem rund zwei Kilometer langen Abschnitt möchte das TBA den Strassenquerschnitt verbreitern und somit an die unteren Abschnitte zwischen Davos und dem Restaurant «Alpenrose» angleichen. In diesem Bauvorhaben sollen zusätzlich Kurvenkombinationen optimiert und Brücken sowie Bachdurchlässe instand gesetzt werden. Das Bauvorhaben beginnt in diesem Sommer und soll rund fünf Monate andauern.