Rheinquelle-Leuchtturm auf dem Oberalppass bekommt hohen Besuch

Der Parallelbesuch findet am Montag, 19. August, statt, wie aus einer Medienmitteilung der Stiftung Leuchtturm Rheinquelle hervorgeht: Karin Mössenlechner, Botschafterin der Niederlande in Bern, und Corinne Ciceron-Bühler, Botschafterin der Schweiz in Den Haag, gehen auf Leuchtturmbesichtigung – aber nicht etwa gemeinsam. Mössenlechner reist zum höchstgelegenen Leuchtturm der Welt auf dem Oberalppass, Ciceron-Bühler schaut sich gleichzeitig dessen Original in Rotterdam an, das 14 Meter hohe «Lage Licht», das dort im Maritiem Museum zu finden ist.

Die Leuchtturmbesuche der Botschafterinnen, die vor rund einem Jahr den Dienst in der Schweiz respektive in den Niederlanden angetreten haben, symbolisieren laut Mitteilung die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden vom Rhein verbundenen Ländern. Es steckt aber noch mehr dahinter.