Ein Bündner überlebt: «Ich hatte Mühe, Karla loszulassen»

Fünf von ihnen konnten sich aus der Situation retten. Die Wikingerforscherin aus Mexiko, Karla Dana, jedoch nicht: «Wir konnten Karla nach einigen Minuten aus der wilden Situation befreien», so Fitze. «Leider war es schon zu spät.» Er versuchte sie noch zu reanimieren, jedoch erfolglos: «Ich hatte in diesem Moment Mühe, Karla loszulassen, so ein Moment wünscht sich niemand im Leben.» Die Besatzung schaffte es, die tote Karla an der Seite des Wracks zu befestigen, so dass sie geborgen und der Familie übergeben werden konnte. Laut Fitze sei einer von Karlas letzten Sätzen folgender gewesen: «Hey, bin ich jetzt eine Wikingerin?» Und daran glaubt er, und die Crew glaubt es bis heute. Sie war eine Wikingerin, die mit ganzem Herzen bis zum Schluss dabei war und der Crew während der Fahrt mit Begeisterung ihr Wissen über die Wikinger erzählte. In dem färöischen Ort Tvøroyri, wo das Boot seine Reise begonnen hatte, wurde nach Berichten eine Trauerfeier an einem Steg abgehalten.