Black Friday: Tipps und Tricks für clevere Schnäppchen

Am 29. November ist es wieder so weit: Der Black Friday lockt auch in Graubünden Schnäppchenjägerinnen und -jäger in Onlineshops und Läden. Doch welche Verkaufstricks sollte man im Auge behalten? Und wie kann man wirklich von diesem Shopping-Event profitieren, ohne in die häufigen Fallen, wie etwa künstlich ablaufende Balken, zu geraten? Auch der Cyber Monday ist inzwischen ein bedeutender Bestandteil des Einkaufsrausches, vor allem im Onlinehandel. Beide Tage bieten eine Vielzahl an Angeboten, aber nicht immer sind die Rabatte so gut, wie sie zunächst erscheinen. Wir haben die besten Tipps für euch, damit ihr klug einkaufen und wirklich profitieren könnt.