Bündner Schülerinnen und Schüler können bald Mittelschulen für Informatik besuchen

Der Kanton Graubünden reagiert laut einer Medienmitteilung auf den wachsenden Bedarf nach gut ausgebildeten Fachkräften im Informatikbereich. Dazu werden ab Beginn des Schuljahres 2025/26 zwei neue Informatikmittelschulen eingeführt – eine an der Bündner Kantonsschule in Chur und eine am Bildungszentrum Surselva in Ilanz. «Die Informatikmittelschule ist neben dem dualen Bildungssystem ein zusätzliches Angebot, um Fachkräfte im Bereich der Informatik auszubilden», sagt der Bündner Regierungspräsident Jon Domenic Parolini gegenüber Radio Südostschweiz. Das neue Angebot soll den Fachkräftemangel vermindern und Absolventinnen und Absolventen befähigen, ein Studium an einer Fachhochschule zu absolvieren.