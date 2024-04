RhB 2023: Gewinne steigen, Zahl der Fahrgäste auch

Nicht in allen Segmenten verlief es so glänzend. Im Güterverkehr wurde ein Verlust von 1,4 Millionen Franken verzeichnet, hauptsächlich aufgrund von Rückstellungen für vorzeitige Pensionierungen bei körperlich belastenden Tätigkeiten, wie in Chur erklärt wurde. Das bedeutet, dass Geld für zukünftige Zahlungen an Mitarbeiter zurückgelegt wurde, die vorzeitig aus dem Beruf ausscheiden. Im Segment Infrastruktur lag der Verlust bei 2,8 Millionen Franken, vor allem bedingt durch hohe Energiekosten.