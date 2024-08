Gartenfans aufgepasst: «Offene Gärten» laden zum Entdecken ein

Am letzten Augustwochenende öffnen wieder zahlreiche Gartenliebhaber in der Schweiz ihre Gartentore für die Öffentlichkeit. Die Veranstaltung «Offener Garten» wird von Bioterra organisiert und ermöglicht Einblicke in verschiedenste Gärten, die unter anderem rare Pflanzen vermehren, wie es in einer Mitteilung heisst.