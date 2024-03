Kids Laax Open: Hunderte Kinder und Jugendliche erwartet

Im eigens präparierten Kurs im ils Plauns Snowpark am Crap Sogn Gion werden sich die Teilnehmenden auf Snowboards und Skiern in der Disziplin Slopestyle messen. In der Disziplin Halfpipe geht es dann in der Superpipe hoch hinaus. Ganz wie die Freestyle-Weltspitze an den Laax Open misst sich auch der Nachwuchs in der rund 200 Meter langen und 6,9 Meter hohen Superpipe im «No-Name-Snowpark».