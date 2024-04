Jetzt äussert sich die Regierung zum GKB-Bericht

Die Bündner Regierung nimmt gemäss einer am Montag veröffentlichten Mitteilung zur Kenntnis, dass das untersuchte Verhalten der Beteiligten ordnungsgemäss war. Jedoch sieht sie aufgrund des Berichts Handlungsbedarf bei der Governance, also der Kontroll- und Steuerungsstruktur. Dies insbesondere bei den Offenlegungs- und Meldepflichten. Die Regierung will sich darüber mit dem Bankrat austauschen. Sie verweist in der Mitteilung auf ihre Pflicht, die Grundlagen der Kantonalbank ständig auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Dazu gehörten das Gesetz über die GKB, die Eignerziele und das Aufsichtskonzept der Regierung.