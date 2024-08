Töffunfall: Zwei 18-Jährige stossen zusammen

Am Sonntagabend, um 21.55 Uhr, ist auf der Ottostrasse in Chur ein 18-jähriger Töfffahrer auf das den Töff eines 18-Jährigen aufgefahren, weil dieser anhielt. Das schreibt die Stadtpolizei in einer Mitteilung. Dabei sei der auffahrende Töfffahrer gestürzt und habe sich eine Schulterverletzung zugezogen. Er wurde durch die Rettung Chur ins Kantonsspital Graubünden überführt. An beiden Motorrädern entstand Sachschaden. Der genaue Unfallhergang wird durch die Churer Polizei abgeklärt. (red)