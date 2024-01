Auch in Ems gilt: Das Volk hat immer recht

Es gibt zig gute Gründe, für die geplante Verbindungsstrasse Süd-Ost in Domat/Ems zu sein – und gleich viele, die gegen deren Bau sprechen. Ohne die gut 500 neuen Strassenmeter würde die Gemeinde nicht im Chaos versinken, umgekehrt kann die neue Verbindung auch nicht alle Verkehrsprobleme in den anderen Quartieren lösen. Dass sich über die Notwendigkeit der neuen Strasse trefflich streiten lässt, zeigt das knappe Abstimmungsergebnis vom Sonntag; am Ende gaben gerade einmal 63 Stimmen den Ausschlag.