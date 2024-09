Kein Gehör für Rhiienergie-Bürgschaft

Rhiienergie baut aktuell einen Wärmeverbund für Tamins; die damit verbundenen Investitionen von 6,9 Millionen Franken nehmen der AG aber für die nächsten Jahre die Möglichkeit, in anderen Aktionärsgemeinden Projekte zu realisieren. Die Bürgschaft sollte hier Abhilfe schaffen, weil Rhiienergie so von besseren Konditionen bei den Banken hätte profitieren können. Und es bleibt beim Konjunktiv – denn die Gemeindeversammlung hat dem Ansinnen eine Abfuhr erteilt, wie aus einer Mitteilung der Gemeinde hervorgeht. Der Antrag wurde am Dienstag mit 76:31 Stimmen bei zwei Enthaltungen abgelehnt.