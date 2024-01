Spaziergang in Davos: Menschliche Kollisionsgefahr und Schaufenster-Samba

Es ist kurz nach elf Uhr, Zeit für einen längeren Spaziergang. Hinter diesem stecken berufliche, also neugierige Absichten. Was spielt sich eigentlich während der Mittagszeit am World Economic Forum (WEF) auf der Promenade in Davos Platz alles ab? Als «Las Vegas»-Trend wird unter Einheimischen das kritisiert, was dort zu sehen ist. Haufenweise zu temporären Firmensitzen umgebaute Ladengeschäfte, Restaurants und Bars. Es ist aber mehr als «Las Vegas», es ist auch Zirkus und Business. Die Promenade ist dicht gefüllt mit Menschen aus aller Welt.