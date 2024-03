Beifahrerin wird bei Unfall in Bivio verletzt

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden war ein Autofahrer gegen 15.30 Uhr am Gründonnerstag auf der Julierstrasse vom Hospiz in Richtung Bivio unterwegs. Bei Capalotta überholte er einen Lastwagen, wobei er nach dem Manöver die Kontrolle über sein Auto verlor. Es überquerte die Gegenfahrbahn und prallte heftig in die Leitplanke. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall zurückgeschleudert und blieb totalbeschädigt stehen.

Wie es heisst, wurde die Beifahrerin im Auto leicht verletzt. Sie habe sich selbstständig in ärztliche Behandlung ins Spital Thusis begeben. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Strasseninfrastruktur wurde erheblich beschädigt. (red)