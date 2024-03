Auto bremst, Töfffahrerin stürzt

Am frühen Freitagabend ist es auf der Churer Ringstrasse auf Höhe der Coop-Tankstelle zu einem Auffahrunfall gekommen. Das schreibt die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung. Als ein 20-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt bremsen musste, habe eine 21-jährige Töfffahrerin nicht rechtzeitig reagieren können. In der Folge fuhr sie auf das Auto des 20-Jährigen auf und stürzte. Dabei zog sie sich gemäss Polizei leichte Verletzungen zu.

Die Rettung Chur überführte die Verletzte ins Kantonsspital Graubünden. Der genaue Unfallhergang werde durch die Polizei abgeklärt, heisst es abschliessend. (sz)