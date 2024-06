Das erwartet euch dieses Wochenende am Buskers in Chur

Zum neunten Mal findet an diesem Wochenende das Buskers in Chur statt. Bei dem bunten Strassenkunst-Festival verwandeln internationale Musikerinnen, Artisten, Tänzerinnen und Comedians am Freitag und Samstag die Altstadt in eine grosse Bühne. Über 70 Künstlerinnen und Künstler werden von der Bahnhofstrasse bis zum Arcas unter freiem Himmel auftreten, wie es auf der Webseite der Veranstalter heisst. Insgesamt sind über 200 Shows zu sehen. Los geht es am Freitag um 15 Uhr.

Internationale Acts

Direkt aus Australien reist beispielsweise das Duo The Circus Firemen in die Bündner Hauptstadt, wie es heisst. Aus den Vereinigten Staaten kommt Guy Collins alias Groovy Guy. Er jongliert Messer, fährt Einrad und balanciert gekonnt über ein Schlappseil.