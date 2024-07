So wird in Davos «500 Jahre Freistaat der Drei Bünde» gefeiert

Am 20. Juli wird in Davos ausgiebig gefeiert. Im Rahmen des Projekts «500 Jahre Freistaat der Drei Bünde» erwarten die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Attraktionen. Es gibt Diskussionen, einen Festumzug und sogar einen Poetry Slam Contest. Das Festprogramm umfasst Debatten, kulinarische Genüsse und Konzerte verschiedenster Art, wie die Bündner Regierung in einer Mitteilung schreibt.