Nach erbittertem Abstimmungskampf: Das Emser Stimmvolk will seine Umfahrungsstrasse

Die Vorlage war umstritten, die Stimmbeteiligung entsprechend stattlich: Fast die Hälfte der Emser Stimmberechtigten äusserten sich am Sonntag zum Objektkredit «Neubau Strassenverbindung Süd-Ost». Fast 2500 Zettel gingen bei der Gemeinde ein, am Ende entschieden gerade einmal 63 von ihnen: Mit 1243:1180 Stimmen äusserte sich eine hauchdünne Mehrheit für den Neubau der heftig umkämpften Verbindungsstrasse. 2,4 Millionen Franken wird sich Domat/Ems den Lückenschluss zwischen Via Musel und Via Sid kosten lassen.

Die Behörden überstimmt

Die Kosten waren allerdings nicht der Grund für die heftigen Voraussetzungen im Vorfeld gewesen, sondern es waren politische Themen, über welche in den vergangenen Wochen ungewöhnlich erbittert gestritten wurde. Im November 2022 hatte das Emser Stimmvolk – gegen den Willen der Gemeindebehörden – eine Volksinitiative für den Bau der Süd-Ost-Verbindung angenommen. Auch vor der Abstimmung vom Sonntag hatten sich sowohl Gemeinderat wie Gemeindevorstand gegen den Strassenbau ausgesprochen, was ihnen einige Kritik einbrachte.