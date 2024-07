53-Jähriger verletzt sich bei Arbeitsunfall in Sils im Domleschg schwer

Der 53-Jährige unterstützte in Sils im Domleschg am Dienstagvormittag einen Maschinisten mit einem Bagger beim Verschieben einer temporären Steinschlagwand, wie die Bündner Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Beim Manövrieren der Steinschlagwand sei der Mann abgestürzt und habe sich schwere Verletzungen im Beckenbereich zugezogen. Von der Rega wurde er ins Kantonsspital Graubünden nach Chur überführt. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Umstände dieses Unfalls ab. (red)

