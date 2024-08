Am Wochenende sind in der Surselva 300 Oldtimer und das schnellste Auto der Welt zu sehen

Am nächsten Sonntag findet von 9 bis 15 Uhr ein Oldtimer-Treffen in Disentis statt. Die Organisatoren vom Oldtimerland Graubünden freuen sich, 300 Oldtimerfahrer mit ihren Fahrzeugen begrüssen zu dürfen, wie es in einer Mitteilung heisst. Da es keine Anmeldung benötige, seien auch spontane Teilnehmer mit ihren Autos, Töffs oder Traktoren bis Baujahr 2000 willkommen. Zu Gast seien der MG Club Ticino sowie der Alpin Club Schweiz. Erwartet werden laut Veranstaltern über 1000 Besucherinnen und Besucher.