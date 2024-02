Maibaum-Festival geht in zweite Runde – neu in der Churer Stadthalle

Das Maibaumfest wird zu einem festen Programmpunkt in der Churer Veranstaltungsszene. «Die Kombination aus traditionellen Elementen und moderner Unterhaltung macht das Fest zu einem Publikumsmagneten und sorgt für Begeisterung bei Jung und Alt. Daran knüpfen wir an und führen den Anlass mit einem leicht geänderten Konzept weiter», erläutert Ivo «FiFi» Frei, OK-Präsident in einer Medienmitteilung. Es werde wieder ein 15 Meter hoher, geschmückter Baumstamm aufgerichtet. Dieser bilde den Mittelpunkt des Maibaumfestes in der Bündner Hauptstadt.