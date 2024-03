Brambrüesch: 158 Kinder stellen sich dem Riesenslalom

Am vergangenen Sonntag hat das Schneeschüali Ski- und Snowboardrennen in Brambrüesch stattgefunden. Insgesamt haben 158 Kinder am Wettbewerb teilgenommen und sich den Herausforderungen gestellt. «In den Gesichtern der Kinder sah man konzentrierte Anspannung, aber zumeist natürlich Vorfreude über das bevorstehende Rennen», heisst es in einer Medienmitteilung des Bündner Gewerbeverbands.