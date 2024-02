Frauenanteil in der Bündner Gemeindepolitik stagniert: Diese Veranstaltung soll helfen

«14 Präsidentinnen – 14 Prozent», das sei der Anteil von Frauen am 1. Januar in Exekutiven auf Gemeindeebene, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons Graubünden. Der Wert stagniert seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. In der Region Engiadina Bassa Val Müstair sind zwei von fünf Gemeindepräsidien in Frauenhand und damit weitaus mehr als im Bündner Durchschnitt.